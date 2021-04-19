В Библиотеке имени Рубцова в Сургуте откроется площадка «ТехноАрт»

Скоро Сургут обзаведется еще одним арт-пространством. 23 апреля в библиотеке № 21 имени Н.М. Рубцова на Бажова, 17 откроется зал «ТехноАрт». На площадке будут проводиться дискуссии, вебинары, мастер-классы и выставки – от картин до «объемных работ».

На открытии участникам покажут выставки «Сила кадра: молодежь в библиотечных проектах», выставку ретро-фототехники, а также альбомов и учебных пособий по фотоделу. Открытие посетят депутат Думы Югры Валерий Салахов, представители администрации Сургута.

Следующим мероприятием, которое пройдет в «ТехноАрте», станет встреча «Образы космической экспансии: из опыта работы над научно-популярным кино», главным гостем которой проведёт питерский писатель, научный журналист, исследователь истории космонавтики Антон Первушин.