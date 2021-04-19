В Сургуте появится новый парк летом 2021 года

Жители 40-го микрорайона в 2021 году получат новый парк. Сейчас строительство «Крылов-парка» завершено на 70 процентов. Эта зона станет первой тематической локацией в городе. Голосованием жители решили, что темой оформления парка станут мотивы басен Ивана Крылова.

«Здесь уже проложены инженерные коммуникации: проведен водоотвод, электричество, установлена система видеонаблюдения. Строительство идет по плану в соответствии с условиями контракта на сумму около 71 миллиона рублей», – рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Сергей Солод.

В мэрии также отмечают, что в процессе обустройства территории удалось сохранить кедры и другие ценные пароды деревьев. На данный момент уже проложена пешеходно-тропиночная сеть, установлены скамейки, урны, оборудована зона для воркаута. Сейчас идет работа над возведением детского городка и спортивной площадки.

В мае здесь появятся скульптурные формы и арт-объекты. К началу июля все работы планируют завершить.

Ранее siapress.ru писал, что в Сургуте начнет работать специальный стройштаб при администрации города под руководством главы муниципалитета Андрея Филатова. Первое заедание, посвященное теме ввода строительства жилья, состоится на этой неделе.