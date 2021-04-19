В Сургуте создали строительный штаб при администрации города

На этой неделе в администрации Сургута пройдет первое заседание нового совещательного органа. Городской штаб по строительству велел создать глава муниципалитета Андрей Филатов. Он же будет его возглавлять. Темой для обсуждения во время первой встречи станет ввод жилья в Сургуте в 2021 году.

«Администрация города и строительные компании заинтересованы в реализации намеченных планов. В этой связи коллегам было предложено направить нам обращения с вопросами, проблемами, которые требуют решения для обеспечения ввода запланированного объема жилья в этом году. Регулярная работа штаба позволит нам своевременно реагировать на возможные трудности и не допускать срыва сроков», – отметил заместитель главы города Валерий Фомагин.

К декабрю 2021 года в Сургуте планируется возвести порядка 255 тысяч квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч из них – индивидуальное жилье.