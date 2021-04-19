В Сургуте в центре города облезли знаменитые заборы

Необычное природное явление обнаружено владельцами аккаунта «Югорское детство» в Instagram — то ли знаменитые сургутские заборчики меняют кожу, то ли обнажаются в преддверии лета, то ли изящно напоминают о своей поросячьей природе...

«Апрельское цветение сургутских розовых заборчиков можно воспринимать как торжество наших традиций. После того как Илья Варламов назвал в своем блоге наши персиково-розовые заборчики поросячьими, городские чиновники решили прислушаться к мнению столичного ценителя прекрасного и перекрасили их в мрачный таежно-зеленый. Но нет! Из-под слоя мутной зелени по весне выпуклился наш традиционный розовый и цветет пуще прежнего», — комментируют фотографии владельцев аккаунта в социальной сети.

Отметим, что кадры сделаны на пешеходном переходе, напротив Сургутнефтегаза. Сургутяне хотят вернуть приятный и родной цвет уличным ограждениям, запустив флешмоб #вернитерозовыезаборы» в Instagram.

От любимых заборчиков сургутян просто так не избавиться — нашей суровой северной весной они распускаются самыми первыми