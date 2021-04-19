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​«Дорог нет – есть направления»

Депутат думы Сургута пять лет добивается обустройства временного тротуара для жителей западной части города, но денег на это нет

​«Дорог нет – есть направления»
Фото: siapress.ru

В сургутском парламенте готовятся к сдаче поста и подводят итоги исполнения наказов избирателей за все время работы созыва. Кроме того, обсудили и наболевшие проблемы депутатов и их избирателей, которые требуют скорейшего решения. В плане на 2021 год таких 18. Из них положительные прогнозы в мэрии Сургута дают только для двух объектов: проведение проектно-изыскательских работ по проезду Мунарева – на эти цели потребуется 6,7 миллионов рублей; реконструкция проспекта Пролетарский – от Геологической до Югорской с организацией островков безопасности. По последнему объекту уже заключен муниципальный контракт на 17,3 миллионов рублей.

Подойдя к обсуждению потребностей, с предложением или даже требованием выполнить наказ избирателей выступил депутат Богдан Гужва. Граждане просят обустроить тротуар от 41 микрорайона до перекрестка Крылова-Шидловского. Территория между ними нуждается в связующей жиле. Сейчас там людям приходится идти по обочине вдоль дороги.

«Я здесь положил людям деревянный тротуар больше четырех лет назад. Они до сих пор по нему ходят! К тому же и парковки в этом районе нет. У людей уже очень протестные настроения, потому что их вопросы не решаются годами», – заявил парламентарий.

Фото: Б. Гужва

В прошлом году, когда строили тротуар на Крылова, там демонтировали несколько сотен дорожных плит. Народный избранник предлагает чиновникам эти старые плиты пустить в ход и сделать хотя бы временный, но уже капитальный тротуар между 40 и 41 микрорайонами.

Этот вопрос Богдан Гужва поднимает уже как минимум второй раз за последний месяц на думском комитете. Но, что в прошлый раз, что в этот, чиновники заявляют, что «Нет ничего более вечного, чем временное» и даже такой вариант бюджету города сейчас не по карману. «Тротуар протяженностью более километра. Плюс жители хотят парковку на две тысячи квадратных метров. Выходит объект, который будет стоить больших денег. Подобная временная дорога до городского кладбища обошлась городу в 19 миллионов рублей. К тому же, объект, которого не существует, в бюджет не заложишь», – пояснил отказ заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Константин Карпеткин.

Встречный вопрос чиновнику задала председатель городской думы Надежда Красноярова: «Что-то мы можем сделать для удобства жителей?». На что последовала предыстория вопроса. В прошлом году возможность обустройства обсуждалась с компанией «Северавтодор». Просто кинуть плиты не получится – нужно грунт завезти, устроить основание. А без этого плиты к весне расползутся в разные стороны.

Ранее в официальном ответе на запрос депутата чиновники писали, что устройство этого тротуара возможно только в комплексе работ по строительству улицы Шидловского.

Депутат еще раз подчеркнул необходимость создания пешеходной зоны тем, что именно здесь приходится идти школьникам к пока что единственной ближайшей школе №9. «Есть микрорайоны – дорог нет. Просто направление. Если плит жалко, положите уже деревянные настилы. Я прошу хоть что-нибудь сделать. Услышать людей», – отстаивал интересы граждан Богдан Гужва.

Завершились баталии тем, что над решением проблемы обещали подумать. Сколько придется ждать, и успеют ли депутаты нынешнего созыва избавить жителей микрорайонов западного жилого района от закоренелой мозоли – вопрос пока открытый.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 291, комментариев: 0
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