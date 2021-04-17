Губернатор Югры обсудила с членами правительства РФ развитие вузовской инфраструктуры в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала в рабочей поездке в Екатеринбурге. В столицу Урала съехались заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, главы регионов и ректоры вузов. Темой встречи было обозначено создание сети университетских кампусов в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Также участники встречи затронули вопросы создания научно-образовательных центров мирового масштаба. В ходе общения Наталья Комарова предложила зампредседателя правительства и министру науки поддержать проект создания вузовского кампуса в Сургуте.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Сургуте в скором времени начнет функционировать новое общежитие для студентов местного госуниверситета. Под нужды СурГУ правительством Югры выкуплено здание на Университетской, 35. В нем планируют разместить более 400 студентов.