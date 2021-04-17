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​Комарова предложила министру науки РФ поддержать проект университетского кампуса в Сургуте

Губернатор Югры обсудила с членами правительства РФ развитие вузовской инфраструктуры в регионе

​Комарова предложила министру науки РФ поддержать проект университетского кампуса в Сургуте
Фото: rosotkat.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала в рабочей поездке в Екатеринбурге. В столицу Урала съехались заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, главы регионов и ректоры вузов. Темой встречи было обозначено создание сети университетских кампусов в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Также участники встречи затронули вопросы создания научно-образовательных центров мирового масштаба. В ходе общения Наталья Комарова предложила зампредседателя правительства и министру науки поддержать проект создания вузовского кампуса в Сургуте.

Ранее siapress.ru писал о том, что в Сургуте в скором времени начнет функционировать новое общежитие для студентов местного госуниверситета. Под нужды СурГУ правительством Югры выкуплено здание на Университетской, 35. В нем планируют разместить более 400 студентов.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 281, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:50
Если Комарова хочет кампус в Сургуте значит она уже прикинула сколько с этого поимеет.

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