В доме на Декабристов в Сургуте случился пожар

Утром 17 апреля произошел пожар в жилом доме в Сургуте. Сообщение в дежурную часть поступило в 7.10. Уже через 10 минут спасателям удалось ликвидировать горение. На месте работали 13 человек личного состава, привлечено три единицы техники. Пострадавших нет.

Как рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе МЧС Югры, «в подвале пятиэтажки на улице Декабристов загорелся мусор. Пожарные быстро справились с огнем». Сейчас на месте работают дознаватели, выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.