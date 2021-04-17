Сургутянка отметилась на пьедестале чемпионата России по кикбоксингу

В Якутске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. В результате проведения успешных боев 19-летняя Александра Ковалева из Сургута стала призером чемпионата. Она взяла бронзу в возрастной группе 18+ женщины, в весовой категории до 70 килограммов. Ее к стартам готовил Артем Гладышев.

Вместе с девушкой Югру на стартах в Якутске представлял Мухамед Фаттаев, которого тренирует Максим Вахляев.

Фото: vk.com/kickboxing_surgut86

«Мухамед первый бой выиграл, второй проиграл сопернику из республики Тыва, который в итоге взял «золото». С жеребьевкой не повезло. У нас олимпийская система: проиграл – вылетел. Ковалева на выходе в финал тоже проиграла девочке, которая потом первое место заняла. Немного не доработала Александра в финале», – поделился с корреспондентом siapress.ru президент федерации кикбоксинга Сургута Евгений Карлов.

Сейчас у наших спортсменов есть шанс реабилитироваться. Через два дня они отправятся в Красноярск, а после их ждут соревнования в Челябинске.