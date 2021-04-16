Депутаты Думы Сургутского района проголосовали за поправки в бюджет

14 апреля состоялось заседание депутатских комиссий. Один из вопросов, который прорабатывали парламентарии – обеспечение квартирами детей-сирот.

В этом году 12 молодых людей, проживающих в Сургутском районе, должны получить благоустроенные квартиры. На каждую по установленному нормативу, состоящему из площади в 33 кв. м на 1 человека и показателя средней стоимости 1 кв. м – 52 614 рублей, округ выделяет району 1 736 262 рубля. Но их, в соответствии с рыночной стоимостью жилья, не хватает. Например, в Фёдоровском 1-комнатная квартира стоит 1 900 000 рублей – разница составляет более 163 000 рублей. Самые дорогие квартиры в Белом Яре – за однокомнатную надо доплатить 1 263 000 рублей. Разрыв в цене будет компенсироваться из казны Сургутского района. Объём финансирования составляет около 6 814 000 рублей.

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк считает, что это конкретное решение вопроса предоставления жилья детям-сиротам. Депутаты проголосовали за эту поправку в бюджет на заседании Думы 16 апреля.