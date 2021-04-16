Бюджет Сургутского района скорректировали

16 апреля на 35-м заседании Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и депутаты скорректировали бюджет на ближайшие три года. На текущий год он увеличился на 31 миллион рублей от суммы налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Теперь объём средств на 2021 год составляет порядка 13 млрд 103 млн рублей. Соответственно, появилась возможность профинансировать социально-ориентированные статьи расходной части бюджета. В тройке лидеров – образование, ЖКХ, общегосударственные вопросы.

Подробнее о распределении финансовых средств на 2021 год по ряду значимых объектов.

Как рассказал Анатолий Сименяк, депутаты надеются вместе с жителями Белого Яра распроститься со статусом «долгостроя» спортивно-досугового комплекса. На эти цели предусмотрено 52 млн руб. Плюсом на обустройство микрорайона Гидронамыв: на внутриквартальные проезды к автомобильной дороге и инженерные сети – 7, 5 млн руб.

Выполнят свои обещания парламентарии и перед лянторцами. Народные избранники выделили часть средств в сумме 9 млн руб. для капремонта старой ЦТП в застраивающемся 3-м микрорайоне. В октябре 2020 года на выездных слушаниях председатель Думы района Анатолий Сименяк, депутаты вместе главой Лянтора Сергеем Махиней и директором городского УТВиВ Владимиром Билецким обсуждали как совместными усилиями решить проблему. К первой корректировке бюджета думцы подняли вопрос о содействии в ремонте объекта. На этом обновления в городе не заканчиваются… Решением народных избранников выделены 34 млн руб. на обновление городской музыкальной школы.

Далее депутаты продолжат работу по материально-техническому обеспечению школ и детских садов. В статью расходов на учреждения образования района они включили новую школу в п. Солнечный. Её оснастят оборудованием почти на 70 млн руб., а нижнесортымскую – на 36 млн руб.

Капитально приведут в порядок дороги улиц Молодёжная и Космонавтов на сумму порядка 8, 7 тыс. руб. в п. Солнечный.

На реконструкцию станции обезжелезивания п. Фёдоровского депутаты определили 2 млн руб., котельную Угута – 3, 5 млн руб., на нижнесортымскую автоматизированную блочно-модульную котельную – 7, 3 млн рублей.

Продолжится обустройство ставшего популярным местом досуга и творчества не только жителей Барсово, но и Белого Яра и Солнечного, – многофункционального культурно-досугового центра. Его дооборудуют на 17, 1 млн руб.

Спортивная инфраструктура Сытомино пополнится ледовым катком и площадкой стоимостью 5 млн руб. И как обещали депутаты талантливому и перспективному молодому поколению – 30 млн руб. выделено на создание молодёжных центров в 2021-2023 годах.