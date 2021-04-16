До 20 тысяч рублей ежемесячной компенсации смогут получать специалисты, приглашенные на работу из других регионов РФ и соседних поселений Сургутского района.

Выплата адресована педагогам, тренерам и деятелям культуры для покрытия расходов на аренду жилья начиная с 1 сентября 2021 года.

Эту дополнительную меру поддержки председатель Думы района Анатолий Сименяк и депутаты приняли единогласно 16 апреля на заседании Думы района. Поскольку приезжие педагоги не раз обращались к властям Сургутского района с жилищным вопросом, Анатолий Сименяк видит резон в установлении муниципальной компенсации: «С 2018 по 2020 годы в школы Сургутского района приглашены на работу из других регионов более 70 специалистов. В ближайшие 1,5 года 67 педагогов планируют выход на пенсию. Потребность в пополнении коллективов поселковых школ приезжими специалистами сохранит актуальность», – рассказал председатель районного парламента.

Гульнара Рытова, педагог и депутат, прокомментировала нововведение: «Компенсация поможет избежать кадрового дефицита педагогов в небольших поселениях и облегчит их финансовые затраты. Я знаю, что, например, в Барсово средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры – 16 000 рублей. Существенные траты, которые могут остановить специалистов при выборе места проживания и работы. Сегодня мы с коллегами на депутатских комиссиях вносили корректировку в бюджет и увеличили сумму расходов на компенсации в 2021 году на 1 миллион 996 тысяч рублей. На 2022 и 2023 годы предусмотрим по 5 миллионов 998 тысяч рублей соответственно».