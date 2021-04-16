Прокуратура подала иск на администрацию Сургута из-за колеи

Прокуратура Сургута подала в суд на МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» из-за плохих дорог. Специалисты надзорного ведомства требуют признать незаконным то, что в администрации города не принимают мер по ремонту некоторых участков улично-дорожной сети. Третьей стороной по делу выступает Госавтоинспекция. Судебное разбирательство состоится 28 апреля, сообщает пресс-служба горсуда.

«Согласно предъявленному иску по результатам обследования улично-дорожной сети города Сургута на предмет наличия колейности установлено, что на отдельных участках имеется колейность глубиной до пяти сантиметров, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и способствует совершению дорожно-транспортных происшествий. В частности, это касается некоторых участков дорог на улицах Бажова, Профсоюзов, Щепеткина, Островского, Университетская, Губкина, Аэрофлотская, Быстринская, Индустриальная, Мелик-Карамова, Иосифа Каролинского, Ивана Захарова, Григория Кукуевицкого, Крылова, Нефтеюганское шоссе, улице Заячий остров, проспектах Набережный, Ленина, Мира, Комсомольский, Югорский тракт, по проезду Взлетный, а также участка дороги на развязке №4 «Кольцо ГРЭС» в г. Сургут», - говорится в материалах дела.

Прокуратура рассчитывает обязать мэрию привести в порядок эти участки за три месяца.

В администрации города пообещали дать комментарий после того, как суд вынесет решение. Меду тем, в городе уже определены участки автомагистралей, которые будут отремонтированы во время летней дорожной кампании этого года. Их выбирали, в том числе и с помощью народного голосования.

Стоит отметить, что подобные судебные процессы проходят регулярно и не только в Сургуте.