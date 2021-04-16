16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5535   EUR  90,4602  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?

Да 11.8%

Нет 82.1%

Не знаю 6.1%

Всего голосов: 229

Комментировать
1
Больше опросов

​Колея раздора: сургутских чиновников вызвали в суд из-за плохих дорог

Прокуратура подала иск на администрацию Сургута из-за колеи

​Колея раздора: сургутских чиновников вызвали в суд из-за плохих дорог
Фото: siapress.ru

Прокуратура Сургута подала в суд на МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» из-за плохих дорог. Специалисты надзорного ведомства требуют признать незаконным то, что в администрации города не принимают мер по ремонту некоторых участков улично-дорожной сети. Третьей стороной по делу выступает Госавтоинспекция. Судебное разбирательство состоится 28 апреля, сообщает пресс-служба горсуда.

«Согласно предъявленному иску по результатам обследования улично-дорожной сети города Сургута на предмет наличия колейности установлено, что на отдельных участках имеется колейность глубиной до пяти сантиметров, что создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и способствует совершению дорожно-транспортных происшествий. В частности, это касается некоторых участков дорог на улицах Бажова, Профсоюзов, Щепеткина, Островского, Университетская, Губкина, Аэрофлотская, Быстринская, Индустриальная, Мелик-Карамова, Иосифа Каролинского, Ивана Захарова, Григория Кукуевицкого, Крылова, Нефтеюганское шоссе, улице Заячий остров, проспектах Набережный, Ленина, Мира, Комсомольский, Югорский тракт, по проезду Взлетный, а также участка дороги на развязке №4 «Кольцо ГРЭС» в г. Сургут», - говорится в материалах дела.

Прокуратура рассчитывает обязать мэрию привести в порядок эти участки за три месяца.

В администрации города пообещали дать комментарий после того, как суд вынесет решение. Меду тем, в городе уже определены участки автомагистралей, которые будут отремонтированы во время летней дорожной кампании этого года. Их выбирали, в том числе и с помощью народного голосования.

Стоит отметить, что подобные судебные процессы проходят регулярно и не только в Сургуте.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жилой дом на улице Университетской «заминировали» в Сургуте 1201
  2. ​Никаких договоренностей? 1109
  3. ​Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать квартиру и как сэкономить на отпуск 1010
  4. Мужчины со всего УрФО едут драться по своей воле. Место встречи — Сургутский район 947
  5. 98 дворов Сургута нуждаются в благоустройстве 925
  6. ​Занавес! Директора Сургутского драмтеатра Тамару Лычкатую заподозрили в коррупции 878
  7. ​Борьба с унижением 793
  8. ​В Нижневартовске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины 536
  9. ​В Югре стало дорого летать и плавать 464
  10. ​Маленький югорчанин стал жертвой клеща 446
  1. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6694
  2. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6472
  3. В Сургут возвращаются ондатры 6159
  4. Школьник, «спасавший» автомобили от открытого люка, стал героем соцсетей 6067
  5. Бетонная плита на трассе под Сургутом спровоцировала жесткое ДТП 6024
  6. Родители в Югре возмущены тем, что выпускные в детсадах пройдут без их участия 5938
  7. В Сургуте на Мира горел жилой дом 5938
  8. Как голые скульптуры в Эрмитаже развращают детей 5914
  9. ​«Я на улице Гагарина! Поехали!»: в Югре стартовал «космический» флешмоб 5697
  10. ​Почти полсотни югорчан с COVID-19 – в тяжелом состоянии 5596
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23404
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 16499
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 14514
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14149
  5. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 13477
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12562
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 12051
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11960
  9. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10790
  10. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 9791

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика