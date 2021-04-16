Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

17 апреля

Спектакль «Имена на поверке»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Спектакль расскажет о юных мальчишках, которые, следуя своей любви к Родине, отправились на фронт, но не зарыли свой талант: писали стихи в окопах, в засадах, в перерывах между битвами. Увы, не многие из них дожили до Победы.

Постановка вызывала шквал аплодисментов в 13 городах России и Европы, поэтому – приглашаем! А 9 мая Сургутский театр представит этот спектакль на сцене московского Театра Российской Армии по приглашению Минобороны РФ.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Концерт группы «Партия»





Место проведения: проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Молодые, талантливые, прогрессивные – группа «Партия» выступит перед вами в «Невесомости». Успейте услышать, места ограничены!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 300 рублей.

Выставка костюмов актеров из киносказки «Конек-Горбунок»

Место проведения: улица Магистральная, 34/1. Время: по 20 июня, период работы галереи «Стерх».

А вы знали, что кино, как и театр, начинаются с вешалки? Без костюма пропадет антураж, сценический образ будет бессмысленным. Поэтому «Стерх» приглашает посмотреть на первую выставку костюмов за пределами киностудии. Костюмы сделаны из разнообразных тканей, привезённых художниками фильма из Индии, Узбекистана и Греции, лён нашёлся в Костроме. Применялась и ручная вышивка, и аппликации, и печать на 3D-принтере.

Телефон для справок: (3462) 350-978; 357-928. Цена билета: 200 (старше 18 лет), 150 (с 5 до 18 лет), 100 (пенсионный), до 5 лет – бесплатно.

18 апреля

Концерт «Чудетство»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 13:00/16:00.

Каждый из нас уже в сознательном возрасте мечтал вернуться в детство. Если ваша мечта кажется вам неосуществимой, спешим обрадовать – юные артисты языком музыки и танца расскажут взрослым не только о чудесном мире детства, но и о том, как непросто быть ребенком.

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Фестиваль искусств «Зеленый шум»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

IX Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» продолжается. В это воскресенье вы можете увидеть концертную программу Bluegrass & Symphony дуэта Duo RO из Москвы при участии Симфонического оркестра Сургутской филармонии и хоровой капеллы «Светилен». Специальный гость программы – этномузыколог Кристина Руденченко.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95.

Выставка «До и после»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: по 12 мая, период работы культурного центра «Порт».

К нам в гости пожаловали соседи – нижневартовский художник Артем Мунтян представит свою персональную выставку. На эвенте будут представлены картины, созданные «до» и «после», где «и» является сам творец.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей.