Юным любителям пеших походов подарят деньги на кроссовки. В Сургутском районе стартовал конкурс «Фишечка». Поучаствовать в конкурсе может стать ученик школы в возрасте от девяти до десяти лет. Заявку должны оформить родители ребенка. К оформленной заявке они должны приложить несколько фотографий:

- фото ребенка с необычной шнуровкой кроссовок (ее креативность оценят члены судейской коллегии);

- фото ребенка на туристском объекте Сургутского района (он должен быть узнаваем на фото);

- также обязателен туристский слоган – призыв, сопровождающий отсылаемые фото.

Старт конкурса – 15 апреля, итоги подведут через месяц – 15 мая 2021 года.

Главный приз – сертификат на три тысячи рублей для покупки кроссовок. Такой сертификат получат сразу несколько участников: десять победителей в возрасте девяти лет и десять победителей в возрасте десяти лет.

Конкурс проводится в целях популяризации спортивного туризма среди детей Сургутского района, а также внедрения новых форм спортивно-туристских мероприятий.