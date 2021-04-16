Департамент культуры Югры в ходе проверки обнаружил нарушения антикоррупционного законодательства в «Сургутском музыкально-драматическом театре»

Директор «Сургутского музыкально-драматического театра» Тамара Лычкатая может лишиться должности. Сейчас в департаменте культуры Югры рассматривается вопрос о ее отстранении от работы и дисциплинарной ответственности. Поводом для этого послужили нарушения антикоррупционного законодательства, которые были обнаружены в ходе проверки учреждения. Также выявлены случаи так называемого «кумовства».

«Нарушение антикоррупционного законодательства выразилось, в том числе, в заключении договоров, имеющих признаки сомнительной сделки, в неурегулировании конфликта интересов (найм родственников на руководящие должности), в сокрытии доходов руководителем бюджетного учреждения, а также в заключении договоров на выполнение работ и поставку товаров с аффилированными лицами», – сообщили в Депкультуры Югры.

О результатах проверки руководителя драмтеатра уже официально известили. Также документы направили в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения к уголовной ответственности виновных.