Вокруг многоэтажки разбросаны собачьи фекалии и пузырьки из-под лекарств

Не самая живописная весна пришла во двор дома 21 на улице Университетской. Там в районе последних подъездов 16-этажки под окнами красуются пузырьки из-под настойки «Пиона». Судя по количеству стеклянных бутыльков – у кого-то очень большие проблемы со сном. Здесь же – уже ненужные маски и остатки былой новогодней роскоши… Отводим глаза чуть правее и у входа в подъезд видим аккуратно сложенные пакеты с мусором. А выброшенная коробка даже вписывается в общую сиреневую концепцию территории.

Но не это главное – табличка, запрещающая выгул собак, как бы намекает, что самое интересное впереди!

А именно – с торца дома на кучах снега красуются другие кучи – коричневые, свежие и ароматные. И дело совсем не в том, что где-то рядом есть пекарня. Размер «мин» говорит о том, что в этом районе перманентно гуляет весьма крупная собачка, способная испражняться только в данном месте и нигде больше. Ну а ее владелец, вероятно, инвалид по зрению – ибо другого объяснения, почему табличка игнорируется и почему экскременты не собираются в специальный пакет – загадка.

Кто-то «заминировал» дорогу возле жилого дома



В общем, если вопрос одностороннего движения в данном дворе отлажен на сто процентов, то ситуация с чистотой требует незамедлительный действий.