В 2021 году в Сургуте приведут в порядок придомовые территории 12 дворов

Судя по возмущениям горожан в социальных сетях, наша весенняя тема номер один – придомовые территории. В этом году, если верить словам замдиректора департамента городского хозяйства местной мэрии Сергея Алексеева, озвученным во время первоапрельского заседания комитета думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города, в муниципалитете наведут красоту сразу возле 12 многоквартирных домов. На эти цели запланировано потратить около 80 миллионов рублей.

«Договоры между управляющими организациями и исполнителями работ по благоустройству должны быть заключены не позднее 1 мая текущего года. В настоящее время данными компаниями начаты работы по проведению конкурсов по выбору подрядных организаций», - отметил чиновник по хозяйству. Учитывая опыт прошлого сезона, когда сразу восемь готовых территорий вызвали массу вопросов с точки зрения качества выполненного ремонта, на этот раз выбор претендентов должен быть более тщательным. Правда пять дворов в итоге были «оправданы», а вот по трем объектам процесс завис. Цена вопроса – 15 миллионов рублей. Именно эту сумму городской бюджет так и не перевел на счет подрядчика.

Речь идет о домах по адресам: улица 30 лет Победы, 3 и 5 и улица 50 лет ВЛКСМ, 8. «Три двора не прошли экспертизу лаборатории по качеству асфальта. Да, объем работ выполнен на 100 процентов и визуально все в порядке, все функционирует, но объект не соответствует качеству в комплексе, а частичная плата не рассматривается, поэтому она не проведена», - пояснил Сергей Алексеев.

Ежегодно адресный перечень МКД, который нуждается в благоустройстве, актуализируется на основании заявок, предоставленных собственниками и управляющими организациями. На 2021 год предъявлено 47 таких заявок, общая потребность бюджетный ассигнований равняется примерно 266 млн рублей.

В среднем ремонт одного двора обходится в сумму от трех до семи миллионов рублей. В целом в городе ремонта заждались 98 дворовых территорий, всего в Сургуте 1454 многоквартирных дома.