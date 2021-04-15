Директором департамента городского хозяйства Сургута назначен Кирилл Киселев

Экспансия лангепасских чиновников в Сургут продолжается: кресло директора департамента городского хозяйства занял Кирилл Киселев, экс-руководитель ООО «Энергосервис-Югра» и депутат лангепасской городской думы.

Официального сообщения о назначении от пресс-службы администрации пока не было, однако на странице департамента уже указан новый начальник.

Отметим, что до недавнего времени обязанности руководителя ДГХ исполнял заместитель директора Константин Карпеткин — предыдущий директор Роман Богач перешел на работу в МКУ «Лесопарковое хозяйство». К слову, до Богача и.о.главы департамента также исполнял Карпеткин.

На этой неделе также сообщалось, что двое новых заместителей главы Сургута также прибыли на рабочие места из Лангепаса — это экс-прокурор Сергей Горобченко и экс-замглавы Лангепаса по финансам Людмила Батракова.