В ДТП под Сургутом погиб мотоциклист

Днем в четверг, 15 апреля, в Сургутском районе в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла на развязке Солнечный – Барсово. Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Обстоятельства происшествия будут известные позднее, сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе районной полиции.

Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «Местоположение ДПС Сургут». Судя по снимкам, байкер влетел в ограждение на повороте.

Официальный комментарий пресс-службы ОМВД Сургутского района: «По предварительным данным, сегодня в 13:00 на 13 км автодороги «Лянтор - Сургут», мужчина, управляя мотоциклом, двигаясь со стороны Сургута в сторону посёлка Барсово, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливатеся. Также отметим, что на транспортном средстве отсутствовал государственный регистрационный знак».