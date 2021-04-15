16 апреля в Югре усилится ветер и пройдет снег

В пятницу, 16 апреля, в Сургуте ожидается неблагоприятная погода: ветер порывами до 15-17 метров в секунду и гололед. Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС просят жителей города соблюдать все правила безопасности.
Находясь в доме или в квартире:
закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия;
отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал Вас на улице:
немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, температура воздуха ночью составит 0,-5 ºС, в южных районах до +5°С, в северных до -12°С, днем 0,+5°С, в северных и восточных районах -3,-8°С. Ожидается дождь и мокрый снег. На выходных погода не улучшится.