В Сургуте оперативники задержали подозреваемых в вымогательстве

Уличные разборки переросли в уголовное дело. Двух сургутян 1996 и 1997 годов рождения задержали оперативники вместе с росгвардейцами. Злоумышленникам предъявлено обвинение в вымогательстве. Известно, что в конце марта 2021 года парочка разбойников намеренно создала конфликтную ситуацию, чтобы насильственными действиями вытребовать у 21-летнего пострадавшего миллион рублей.

В УМВД Югры также отметили, что это не первое нарушение закона со стороны подозреваемых: «Граждане ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, а также имущественные преступления. Установлено, что потерпевший был знаком с вышеуказанными гражданами, но каких-либо отношений с ними не поддерживал».

В отношении обоих вымогателей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ. Теперь им светит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

В правоохранительных органах считают, что мужчины причастны и к другим подобным преступлениям. Пострадавших от рук задержанных полицейские просят обращаться по номерам 8 (988)187-88-09 или 102.