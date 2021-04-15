В Сургуте огромная лужа отрезала вход в детский сад «Рябинушка»

Воспитанникам детского сада «Рябинушка» и их родителям практически неделю приходилось пробираться ко входу учреждения по деревянным поддонам. Весь растаявший снег с соседних придомовых территорий превратился в огромную лужу у дошкольного учреждения. На большое препятствие сургутяне пожаловались на портал «Твой Сургут» еще 7 апреля. В мэрии сразу отчитались, что «придомовая территория по адресу ул. Григория Кукуевицкого д. 10 и д. 12 это территория обслуживания управляющей компании РЭУ № 6. По состоянию на 09.04.2021 территория МБДОУ № 41 «Рябинушка» очищена от луж».

Однако ответ представителей властей разошелся с реальностью. По факту ничего не изменилось, поэтому жалобу пришлось направить повторно: «Продолжение проблемы № 20210407/22. Дополнительный вход в детский сад рябинушка (№41) в огромной луже. Проблема не решена. Так же прошу заметить, что 09.04 не производилась очистка от луж, аварийная бригада проводила работы 12.04».

На повторное обращение к своему ответу заместитель директора департамента образования Ольга Иванова уже прикрепила фото, подтверждающее, что ликвидацией лужи ответственные уже занимаются.