В Сургуте к 9 мая установят отреставрированный боевой танк Т-34

Боевой танк Т-34 времен Великой Отечественной войны воскрес из болота, чтобы разместиться на сургутском Мемориале славы. Ценный раритет займет постамент у Вечного огня накануне празднования Дня Победы 9 мая. Тот танк, что сейчас украшает мемориал, отправят на реставрацию, после чего городские власти подыщут для него другое место. «В город возвращается боевая машина, Т-34 – оружие победы. Я думаю, это очень важное событие для Сургута. Боевая машина будет установлена на Мемориале славы. Танк, который сейчас стоит на постаменте, мы решили максимально восстановить, отреставрировать, а потом совместно с сургутянами определить достойное место для него на одной из городских площадок», – отметил в этой связи глава города Андрей Филатов.

Уникальный объект исторического наследия появится в Сургуте благодаря поддержке меценатов, которые вложились в его реконструкцию. Этот образец – один из 600 боевых машин, что в 1941 выпустил тракторный завод в Сталинграде. Значимость события подчеркнул руководитель клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов: «Сургуту очень повезло. Таких образцов на сегодняшний день в России я знаю только три. Два находятся в музеях в центральной части России, наш третий. Образец – крайне редкий. Производство тракторного завода в Сталинграде, январь 1941 года. Всего их было выпущено порядка 600 единиц вот именно такой модификации. Они все были потеряны в самом начале войны. Именно вот этот образец, его большая часть была потеряна на воронежском фронте».