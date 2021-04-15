В аварии в Сургуте пострадала девочка

В Минувшую среду в Сургуте произошло ДТП с участием ребенка. Вечером 52-летняя женщина за рулем «Хонды», пересекала регулируемый пешеходный переход на перекрестке Кукуевицкого - Магистральная. Внезапно на проезжую часть выбежала 11-летняя девочка - по предварительным данным, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Хонда сбила на ребенка. Девочка получила травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано две аварии, в которых два человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, четверых – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. 79 водителей оштрафованы за выезд на встречную полосу, 17 – за несоблюдение требований к перевозке детей.