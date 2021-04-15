Следователи нашли виновного в смерти югорчанина, который провалился под лед на экскаваторе

Следователи завершили расследование смерти мужчины, который провалился под лед вместе с экскаватором еще год назад, 30 марта 2020 года. В гибели виновен его начальник, который нарушил правила безопасности при проведении работ.

Обвиняемый поручил машинисту вырыть траншею на заболоченном участке земли, покрытом льдом, проигнорировав заключение рабочей комиссии о том, что эта территория опасна. Также мужчина не измерил толщину льда и не следил за покрытием во время работ.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СК Югры.