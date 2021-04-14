Пассажиропоток в Сургутском аэропорту упал почти на 20 процентов

Авиаперелеты в Сургуте становятся все менее популярными. Об этом говорит статистика, приведенная по итогам работы АО «Аэропорт Сургут» в первом квартале текущего года. Судя по приведенным компанией данным, пассажиропоток аэропорта составил 331 623 человека, что на 39 тысяч меньше, чем в этот же период в прошлом году. Аэропорт «опустел» на 19%.

О том, что летать на самолете люди все еще не хотят, говорят и цифры взлетно-посадочных операций: их в первом квартале 2021-го было 2 021, а это меньше, чем в прошлом на 16%.

Трафик внутренних воздушных линий составил 327 495 человек. Чаще всего люди летали в Москву, Махачкалу, Уфу и Санкт-Петербург. Существенно популярнее среди пассажиров стали рейсы в Сочи, Грозный, Махачкалу, Уфу и Омск. Международные рейсы в этом году были вывозными – в Ош (Киргизия) и Худжанд (Таджикистан).

Чаще всего пассажиры летали авиакомпаниями «ЮТэйр» - 190 532 чел. (57,5%). Следующими по популярности стали компании «Победа» - 54 627 чел. (16,5%) и «Аэрофлот» - 37 228 чел. (11,2%).