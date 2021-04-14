В Сургуте пенсионер перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей

Онлайн-мошенники продолжают наживаться на доверчивых югорчанах. На этот раз жертвой злоумышленников стал 65-летний сургутянин. Он перевел неизвестным более 1,6 миллиона рублей. При этом преступники использовали проверенную схему обмана.

«Потерпевшему поступил телефонный звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков города, и сообщил заявителю о том, что с его счетов происходят попытки несанкционированного списания денежных средств. Для их сохранности необходимо назвать все реквизиты банковских карт, а также коды из смс-сообщений от сервисного номера банка для зачисления денежных средств на резервный счет. Полностью доверяя злоумышленнику, пенсионер сообщил все данные банковских карт, находящихся в его пользовании, после чего произошло списание денежных средств в общей сумме 1 миллион 600 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе сургутской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы, если их найдут.

Чтобы не стать жертвой обмана и не лишиться своих кровных, вспомните еще раз о самых популярных способах онлайн-мошенничеств.