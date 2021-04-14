Хлам обнаружили в 27 микрорайоне в Сургуте

В Сургуте в 27 микрорайоне обнаружилась гора мусора. Возле здания по проспекту Комсомольский, 36/2 обнаружилась самая настоящая свалка. Она образовалась в закоулке со стороны двора. Зловонную клоаку обнаружил один из местных жителей, о чем тут же пожаловался на портал «Твой Сургут».

«Накопился мусор в том же месте за две недели. Коробки от упаковок разносятся ветром по всему двору», - отметил неравнодушный горожанин. По-видимому, груда мусорных макетов накапливается здесь не впервые.

Неудивительно: в здании расположено множество точек торговли – от зоомагазина и суши-маркета до пивной и лавки рукоделия. Стоит ли удивляться скоплению отходов «под углом»? Мусора в какой-то момент стало так много, что он занял аж два парковочных места, и даже спрятал за собой канализационный люк.

Ответ мэрии поступил быстро. Здание, у которого складируется мусор – административное. Собственника земли, на котором здание установлено, сотрудники контрольного управления администрации Сургута нашли быстро. Ему напомнили о недопустимости образования несанкционированной свалки. Но напоминанием дело не ограничилось – собственнику участка пришлось также составить протокол о правонарушении.