Предприниматель купила поддельные сумки известного бренда в Москве

В Сургутском районе поймали продавщицу «паленых» женских сумок. Участковые полиции ОП-1 ОМВД России по Сургутскому району обнаружили сумки нескольких известных брендов, по-видимому, продававшихся без ведома правообладателя торгового знака.

Блюстителей порядка смутило, что такие дорогие вещи продаются в обычном бутике. Они запросили у предпринимательницы сертификаты на продукцию и соглашение с компанией обладателя бренда, но ожидаемо, у продавщицы ничего из этого не оказалось. Женщина рассказала, что приобрела сумки на оптовом рынке в Москве. Таким образом, владелец бренда, под которым продавались сумки, получил имущественный ущерб, который составил около 890 тысяч рублей.

Товары были изъяты. В отношении злоумышленницы сотрудники Отдела дознания ОМВД России по Сургутскому району возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Опрометчивую предпринимательницу может ждать лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.