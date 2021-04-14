В Сургуте «Хендай» не справился с управлением и врезался в угол жилого здания

В Сургуте молодая автоледи не справилась с управлением и въехала в угол жилого дома. Необычное ДТП произошло накануне вечером, 13 апреля в 16:20.

«19-летняя девушка, управляя автомобилем «Хендай», по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила выезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде угла дома. В результате происшествия, автоледи получила травмы», – сообщает пресс-служба ГИБДД Югры.

Отмечается, что на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и пять – за отказ от медицинского освидетельствования. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.