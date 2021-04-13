Котельные в Лямино, Сытомино и Высоком мысе перейдут на газовое топливо

В поселках Сургутского района котельные постепенно переходят на газовое топливо: для этого в Лямино, Сытомино и Высоком мысе проводится масштабная реконструкция, с ходом которой ознакомился глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«В этом году у нас три поселения: Высокий Мыс, Сытомино, Лямино, — рассказал он во время визита в Сытомино. — По Высокому Мысу работы уже ведутся, для Сытомино и Лямино уже заказали оборудование, ведется подготовка территории. До конца апреля должны приступить к строительно-монтажным работам. Сейчас приступать нельзя — отопительный сезон еще не закончился».

Однако преобразование ждет не только котельные. Облик поселка изменится после завершения ремонта турбазы «Ляминские берега». «Жилые домики почти все отремонтированы — два осталось. В этом году закончим. Также в этом году должны приобрести и установить столовую», — рассказал чиновник.

Большие надежды — на юных спортсменов, которые, приезжая сюда на сборы, могли бы чувствовать себя здесь комфортно. «В прошлом году провели сюда централизованный водовод, так что для установки столовой все подготовлено. База работала еще в прошлом году – дети ее посещали. Неплохо бы старый спортзал снести, на его месте построить новый, современный. Может, каток сделаем, чтобы дети могли тренироваться», — поделился глава Сургутского района.

Помимо турбазы, большой объем средств из районного бюджета выделили на новые дороги. За минувший год в Лямино их проложили 2.5 километра — такого объема асфальтирования поселок не знал. «В этом году остался небольшой объем ремонта — 120 метров трехрядной плиты. Основной объем был выполнен в прошлом году, на 80 миллионов рублей. Также большой объем остался по Лямино — 66 миллионов рублей. В целом в Сытомино и Лямино за прошлый год было проложено почти три километра новых дорог», — рассказал Андрей Трубецкой.

В планах у главы Сургутского района — разобраться с проблемой финансирования рыболовецкого предприятия «Восход»: «Сейчас время весенней рыбалки. Предприятие до сих пор не получило субсидию в размере трех миллионов рублей из бюджета района. Хотел встретиться с руководителем, узнать планы, как собираются выходить на весенний лов без субсидий. Приехали специалисты из администрации, сейчас отсмотрят все документы, подготовят соответствующие постановления чтобы предприятие деньги получило».