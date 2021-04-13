Котельные в Лямино, Сытомино и Высоком мысе перейдут на газовое топливо

В поселках Сургутского района котельные постепенно переходят на газовое топливо: для этого в Лямино, Сытомино и Высоком мысе проводится масштабная реконструкция, с ходом которой ознакомился глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«В этом году у нас три поселения: Высокий Мыс, Сытомино, Лямино, — рассказал он во время визита в Сытомино. — По Высокому Мысу работы уже ведутся, для Сытомино и Лямино уже заказали оборудование, ведется подготовка территории. До конца апреля должны приступить к строительно-монтажным работам. Сейчас приступать нельзя — отопительный сезон еще не закончился».
Однако преобразование ждет не только котельные. Облик поселка изменится после завершения ремонта турбазы «Ляминские берега». «Жилые домики почти все отремонтированы — два осталось. В этом году закончим. Также в этом году должны приобрести и установить столовую», — рассказал чиновник.
Большие надежды — на юных спортсменов, которые, приезжая сюда на сборы, могли бы чувствовать себя здесь комфортно. «В прошлом году провели сюда централизованный водовод, так что для установки столовой все подготовлено. База работала еще в прошлом году – дети ее посещали. Неплохо бы старый спортзал снести, на его месте построить новый, современный. Может, каток сделаем, чтобы дети могли тренироваться», — поделился глава Сургутского района.
Помимо турбазы, большой объем средств из районного бюджета выделили на новые дороги. За минувший год в Лямино их проложили 2.5 километра — такого объема асфальтирования поселок не знал. «В этом году остался небольшой объем ремонта — 120 метров трехрядной плиты. Основной объем был выполнен в прошлом году, на 80 миллионов рублей. Также большой объем остался по Лямино — 66 миллионов рублей. В целом в Сытомино и Лямино за прошлый год было проложено почти три километра новых дорог», — рассказал Андрей Трубецкой.
В планах у главы Сургутского района — разобраться с проблемой финансирования рыболовецкого предприятия «Восход»: «Сейчас время весенней рыбалки. Предприятие до сих пор не получило субсидию в размере трех миллионов рублей из бюджета района. Хотел встретиться с руководителем, узнать планы, как собираются выходить на весенний лов без субсидий. Приехали специалисты из администрации, сейчас отсмотрят все документы, подготовят соответствующие постановления чтобы предприятие деньги получило».
Это надо же, уже всю Германию газом обеспечили, а у себя только что сподобились постепенно переходить на газ.
Херои.