Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о новых точках притяжения молодежи Сытомино

У главы Сургутского района большие планы на местные поселки. Накануне Андрей Трубецкой посетил Сытомино, где поделился с журналистами и общественниками данными о ходе работ по обустройству поселка.

Так, вскоре в поселке появится спортивное ядро, которое объединит под одной крышей самых разных любителей спорта. «Будет крытый хоккейный корт, многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым залом», - прокомментировал глава района.

Площадь спорткомплекса с игровым и тренажерным залами составит 648 квадратных метров, пропускная способность игрового зала – не менее 30 человек в смену. Стоимость спортивного комплекса, по словам чиновника, составит 50 миллионов рублей, катка – 25 миллионов. Все вложенные средства были предусмотрены в бюджете Сургутского района на текущий год.

Комплекс с катком займет площадь 720 квадратных метров. Он рассчитан на 30 человек в час. Рядом с ним предусмотрены также тренажёрный зал и комплекс «воркаут». По графику строительства, заработать каток должен уже с ноября 2021 года.

Рядом с комплексом появится еще одно место притяжения для местной молодежи: Отдельным зданием появится молодежный центр. Техническое оснащение будет самым современным, по аналогии с технопарками на Белом Яру, в Федоровском.

Руководитель муниципалитета уже успел ознакомиться с дизайн-проектами молодежного центра: «Был приятно удивлен обликом здания – современный, даже местами футуристичный внешний вид». Таким образом, новая резиденция даст возможность раскрыть свои технические таланты даже детям из самых удаленных поселений района. Стоимость центра составит 30 миллионов рублей. «Строительство начнется в следующем году. Для этого уже сформирован земельный участок, выделены деньги», - уточнил Андрей Трубецкой.