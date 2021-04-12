Полицейские нашли поджигателя, который спалил четыре автомобиля на улице Привокзальной

В Сургуте 47-летний мужчина сжег четыре автомобиля, потому что приревновал свою возлюбленную к ее новому приятелю. Инцидент произошел на парковке у жилого дома на улице Привокзальная в минувшие выходные.

Сургутянин поджег два автомобиля, пламя от которых перекинулось на соседние машины. В результате возгорания три иномарки сгорели полностью и восстановлению не подлежат, четвёртому автомобилю требуется дорогостоящий ремонт. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.

«Злоумышленник таким образом решил отомстить новому другу своей возлюбленной. При этом он намеревался поджечь только автомобиль соперника, однако, подпалив транспортное средство, понял, что перепутал машины, и был вынужден совершить второй поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.