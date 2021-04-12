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​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких

Глава Сургута Андрей Филатов назначил себе двух замов из Лангепаса

​Большие перемены: в администрации Сургута трое новеньких
Фото: admsurgut.ru

В администрации Сургута произошли ожидаемые кадровые назначения. Глава города Андрей Филатов назначил двух заместителей.

Бывший прокурор города Лангепаса Сергей Горобченко назначен заместителем главы города по вопросам безопасности. «Именно он будет взаимодействовать с правоохранительными органами и администрировать ряд направлений, которыми раньше занимался замглавы по общим вопросам. Под кураторством Сергея Горобченко с сегодняшнего дня находятся управления по делам ГО и ЧС и обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольное управление и специальный отдел», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сергей Горобченко рассказал, что уже успел познакомиться с тем, что происходит в курируемых им направлениях.

Кроме того, бывшая заместитель главы Лангепаса по финансам Людмила Батракова получила соответствующую должность в сургутской мэрии. «Финансовый блок в администрации города разделен на два направления. Артем Кириленко продолжит курировать экономический блок и привлечение инвестиций. Руководить департаментом финансов и управлением бюджетного учета и отчетности будет Людмила Батракова. За её плечами – 20 летний муниципальный опыт работы в соответствующем направлении», - пояснили в пресс-службе.

Также сегодня сменился начальник контрольного управления , которое возглавил Виталий Криворот.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 886, комментариев: 5
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 16:32
То Кострома, теперь Лангепас. Сургутским доверия нет?
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 16:59
Следуя классике , следующий этап- открытие новых АЗС « Лукойл» !
Местный
не нравится
Сегодня в 17:05
Лангепас с колен подняли, пришло время Сургута)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:20
Внимание! На Сургут надвигается Лангепас.
Швондер. Iriska
не нравится
Сегодня в 18:14
Какое доверие может быть, если даже типа лучшие из лучших (депутаты) без яйц.
Горе побежденным, хавайте
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