13 апреля на восток Югры обрушится ветер порывами до 18 метров в секунду

Во вторник, 13 апреля, в восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода – ветер порывами до 18 метров в секунду. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Непогода обрушится и на Сургут, предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Находясь в доме или в квартире закройте все форточки и окна, проверьте надёжность их закрытия; отключите электричество, газ и перекройте водопровод; безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее; держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев», - напомнили о правилах безопасности специалисты.