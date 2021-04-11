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​По тонкому льду! Югорчан призывают к осторожности на водоемах

В Югре спасатели предупреждают об опасности выхода на лед

​По тонкому льду! Югорчан призывают к осторожности на водоемах
Фото: МЧС Югры

Весна уже во всю вступила в свои права. На территории Югры продолжительное время сохранятся плюсовая температура воздуха. Дождь, ветер и яркое солнце моментально лишают прочности речной лед. Именно поэтому спасатели предупреждают об опасности нахождения на водоемах и просят воздержаться любителей зимней рыбалки от небезопасного хобби.

«В этот период лучше не выходить на рыбалку в одиночку. Выходя на лед, обследуйте его впереди себя пешней. Лед, который пробивается пешней с одного удара — опасен! Передвигаясь по весеннему льду, держите ящик на одной лямке. В случае провала от него легче будет освободиться. Помните, что опасно: собираться на льду группами; пробивать рядом много лунок; ловить рыбу у промоин, как бы хорош клев там ни был. Отправляясь на рыбалку, не забудьте взять с собой прочную веревку длиной 12-15 метров», – оповещают специалисты МЧС Югры.

Ранее siapress.ru писал о закрытии некоторых ледовых переправ в регионе с 1 апреля. Грузоподъемность действующих также снижается. Сегодня это 56 зимников межмуниципального значения и 40 технологических.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 253, комментариев: 0
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