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Бетонная плита на трассе под Сургутом спровоцировала жесткое ДТП

В Сургуте выпавшая из грузовика бетонная плита стала причиной аварии

Бетонная плита на трассе под Сургутом спровоцировала жесткое ДТП
Скрин: К-Информ

Из прицепа грузовика прямо на дорогу выпала бетонная плита. Инцидент произошел, когда водитель тяжеловоза поворачивал с трассы в сторону поселка Белый Яр. В результате плита перекрыла движение двух полос по направлению в сторону Сургута.

Позже на преграду на полной скорости налетела «Киа Рио». Иномарку подбросило вверх, после чего произошло столкновение с проезжавшей рядом «Маздой», сообщает «Сургут 24». Обе машины получили серьезные повреждения, пострадавших нет. В обстоятельствах разбираются следователи.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 77, комментариев: 0
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