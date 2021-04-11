В Сургуте выпавшая из грузовика бетонная плита стала причиной аварии

Из прицепа грузовика прямо на дорогу выпала бетонная плита. Инцидент произошел, когда водитель тяжеловоза поворачивал с трассы в сторону поселка Белый Яр. В результате плита перекрыла движение двух полос по направлению в сторону Сургута.

Позже на преграду на полной скорости налетела «Киа Рио». Иномарку подбросило вверх, после чего произошло столкновение с проезжавшей рядом «Маздой», сообщает «Сургут 24». Обе машины получили серьезные повреждения, пострадавших нет. В обстоятельствах разбираются следователи.