В Сургуте специалисты устраняют последствия прошлогоднего разлива на реке Сайма

С таянием люда и снега бдительные сургутяне стали замечать неладное. На поверхности Саймы вновь появляются масляные пятна. На этот раз радужку в водоеме обнаружили в районе моста на улице Мелик-Карамова. Площадь пятна составила 150 квадратных метров. Специалисты Сургутского спасательного центра установили боновые заграждения для предотвращения распространения загрязнения.

В администрации Сургута пояснили природу этих радужных пятен: «Это остаточные явления прошлых лет, которые поднимаются на поверхность реки с таянием льда. Никаких выбросов и сливов в реку не было».

Ранее siapress.ru уже писал о следах загрязнения реки, которые обнаружили сургутяне. Однако сотрудники Природнадзора Югры в результате обследования водоема факт загрязнения не подтвердили.