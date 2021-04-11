В Сургуте специалисты устраняют последствия прошлогоднего разлива на реке Сайма

С таянием люда и снега бдительные сургутяне стали замечать неладное. На поверхности Саймы вновь появляются масляные пятна. На этот раз радужку в водоеме обнаружили в районе моста на улице Мелик-Карамова. Площадь пятна составила 150 квадратных метров. Специалисты Сургутского спасательного центра установили боновые заграждения для предотвращения распространения загрязнения.
В администрации Сургута пояснили природу этих радужных пятен: «Это остаточные явления прошлых лет, которые поднимаются на поверхность реки с таянием льда. Никаких выбросов и сливов в реку не было».
Ранее siapress.ru уже писал о следах загрязнения реки, которые обнаружили сургутяне. Однако сотрудники Природнадзора Югры в результате обследования водоема факт загрязнения не подтвердили.
Винить пока некого, прошлый разлив был при старом начальстве.
Оно благополучно почило. Новое еще толком не освоилось. Но старые косяки надо исправлять.
Сколько еще скелетов в шкафу осталось от старого?!
Сколько сили и средств предстоит потратить на их купирование?
И кто пойдет под суд?!