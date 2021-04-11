В Сургуте под утро загорелось пять автомобилей

На Привокзальной улице в Сургуте под утро 11 апреля загорелось сразу пять машин. Сообщение о возгорании поступило в 4:45. На вызов приехали 2 пожарные машины и семь огнеборцев. С пламенем спасатели справились уже через 16 минут после сообщения о пожаре – в 5:01 горение было ликвидировано, сообщает МЧС Югры. В причинах происшествия сейчас разбираются дознаватели.

Предварительной причиной пожара называют поджог - на видео видно, что два горевших изначально автомобиля находятся на большом расстоянии друг от друга.

Прошлой ночь пожар произошел в жилом доме Сургута на проспекте Мира, где из огня спасатели эвакуировали 12 человек. Обошлось без пострадавших.