Жители Сургута делятся фотографиями ондатр, которые гуляют по городу

Весна в Сургуте идет полным ходом – помимо луж в город вернулись ондатры. Одного из представителей грызунов заметил читатель портала siapress.ru.

«Шли в «Сити Молл» по улице Никольской. В районе моста через Бардаковку заметили крысу в луже. Подошли, а это ондатра», – рассказал корреспонденту горожанин.

Грызуны очень часто посещают горожан. Так, например, в сентябре к жителям дома на проспекте Комсомольский приходила белка – рыжая обитательница леса без страха ползала по стенам и заходила в гости, чтобы полакомиться орехами и семечками.