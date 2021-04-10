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В Сургут возвращаются ондатры

Жители Сургута делятся фотографиями ондатр, которые гуляют по городу

В Сургут возвращаются ондатры
фото: Т.Гаранцев

Весна в Сургуте идет полным ходом – помимо луж в город вернулись ондатры. Одного из представителей грызунов заметил читатель портала siapress.ru.

«Шли в «Сити Молл» по улице Никольской. В районе моста через Бардаковку заметили крысу в луже. Подошли, а это ондатра», – рассказал корреспонденту горожанин.

Грызуны очень часто посещают горожан. Так, например, в сентябре к жителям дома на проспекте Комсомольский приходила белка – рыжая обитательница леса без страха ползала по стенам и заходила в гости, чтобы полакомиться орехами и семечками.


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Сегодня в 20:13, просмотров: 311, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 20:33
Да писали же, на Университетской в муравейниках сибпромстрой этих «ондатр» пруд пруди. Круглогодично.

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