Сургутский школьник помог водителям не угодить в люк

В интернете завирусилось видео, на котором запечатлен сургутский школьник – он стоял на трассе и указывал проезжающим мимо автомобилистам на незакрытый канализационный люк. Впервые ролик появился накануне, 9 апреля, в «К-ИНФОРМ».

Горожане похвали мальчика за неравнодушие, однако на водителей посыпался негатив – мол, парню нужно в школу, а они могли бы закрыть люк крышкой.

«Сдается мне, что у всех проезжающих очень дорогой маникюр, и боятся они его замарать или испортить. Ждут, как всегда, что другой сделает, я проехал, да и ладно... Парень молодец», – иронизирует один из сургутян.

Напомним, что это не единственный югорский школьник, ставший героем интернета – так, в октябре прославился мальчик, который катил огромный снежный шар через дорогу. О видео узнал знаменитый рэпер Леван Горозия, он пообещал приехать в Ханты-Мансийск и слепить с парнем снеговика.