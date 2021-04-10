Ночью в Сургуте загорелся жилой дом: причина пожара устанавливается

Сургуте в ночь 10 апреля произошел пожар – стихия разбушевалась в жилом доме на проспекте Мира. Отмечается, что огнеборцы прибыли к моменту, когда первый этаж здания был задымлен.

«На место прибыли 19 человек пожарного состава, на ликвидацию возгорания потребовалось порядка 20 минут. Эвакуировано 12 горожан, из них никто не пострадал. Причина пожара будет установлена позже», – рассказали в пресс-службе МЧС Югры.

Напомним, что в последнее время возгорания в жилых домах Югры – не редкость. Так, совсем недавно огнеборцы спасали жителей Лянтора из горящего деревянного здания.