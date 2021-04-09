В Сургуте будут судить мужчину, который сжег дачу вместе со своей бабушкой

В одном из дачных кооперативов Сургута произошла страшная трагедия: внук поджег дом, в котором находилась его 71-летняя бабушка. Пенсионерка скончалась. Теперь мужчину ждет суд.

Следствием установлено, что ночью 27 июля прошлого года горожанин был «под кайфом». Наркоман решил поджечь дом в СОТе «Виктория», где в этот момент находилась потерпевшая. Для этого злоумышленник разлил бензин на территории дачи.

Женщина не успела выбраться из горящего здания. Дом и все имущество было полностью уничтожено огнем.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, вместе с тем, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент совершения противоправных деяний злоумышленник не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для применения к поджигателю принудительной меры медицинского характера», – сообщили в СК Югры.