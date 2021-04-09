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Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 апреля? // АФИША

10 апреля, суббота

Мастер-класс «Весна, весна на улице»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 11:00/13:00/15:00.

Апрель обещает быть жарким, а такое в наших краях редкость. Чтобы сохранить на память весенние ручейки, звонкую капель, первые цветы и солнечное тепло, Сургутский художественный музей приглашает нарисовать этот замечательный сезон пастелью.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: детский – 150 рублей, взрослый – 250 рублей. Мероприятие рекомендовано для детей старше 6 лет. Максимальное количество участников в группе – 5 человек.

Концерт «ROCK В НЕВЕСОМОСТИ»

Место проведения: проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

«Невесомость» приглашает отметить День космонавтики в стиле рок. Перед зрителями выступят три молодых коллектива «Jack And The Dogs», «Больше Моря», «Uncle Johnny». Также посетители смогут увидеть выставку Константина Шитикова и его «космические» полотна.

Телефон для справки: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей.

Спектакль «Скамейка»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Это вечная история в духе «одинокая женщина желает познакомиться», тесно сплетенная с другой, не менее известной, народной аксиомой «любовь зла»... И вот на скамейке двое: Он и Она. Что же будет дальше?

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 16 лет.

11 апреля, воскресенье

Музыкальное выступление «Рядом любовь»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Исполнительница Алена Поль выступит перед сургутянами с музыкальной программой «Рядом любовь». На мероприятии прозвучат авторские композиции и каверы известных песен. Помимо всего прочего, участие в концерте приняли Глеб Дзюба и Лиана Партина.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей.

Концерт «Давайте дружить»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 14:00/17:00.

Коллектив чувашской культуры «Туслах», ансамбль народного танца «Самоцветы» и детский ансамбль танца «Карусель» выступят на сцене ГКЦ. В программе заявлены русские, татарские, молдавские, ирландские, белорусские, индийские и испанские танцевальные номера, которые хорошо передадут дружбу народов и атмосферу разных народов и культур.

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Представление «Сказки Пушкина»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

…Помните, как начинается «Сказка о попе и о работнике его Балде»? «Жил-был Поп, толоконный лоб…»? А что значит «толоконный»? На что намекал гениальный русский поэт в «Сказке о Золотом петушке» и согласился ли с ним режиссер?..Сургутский музыкально-драматический театр приглашает юных зрителей и их родителей вспомнить знаменитые сказки известного поэта и писателя Пушкина.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 350 рублей. Мероприятие рекомендовано для детей старше 6 лет.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 284, комментариев: 0
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