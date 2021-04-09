Владельцы участков, по которым пройдет новый мост через Обь, получат компенсацию

Владельцы участков земли, которые находятся в зоне строительства нового моста через Обь в Сургуте, могут рассчитывать на компенсацию. Об этом заявил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин на публичных слушаниях.

«Государство в лице правительства будет заниматься вопросом оценки этих земельных участков и компенсации собственникам этих земельных участков понесенных затрат. Эта процедура рабочая, известная, не занимает длительное время. Правда, в зависимости от решений самих собственников. Там включается и переговорный процесс», - цитирует чиновника «СургутинформТВ».

Владельцы участков уже получили уведомления. Что касается газопровода Сургутнефтегаза, который находится в этой же зоне, проектом строительства он учтен и никак не помешает возведению путепровода.

Второй мост через Обь начнут возводить в 2022 году в районе ГРЭСовского водохранилища. Он будет выходить на восточную объездную дорогу. Переход станет частью федерального транспортного коридора «Москва - Тюмень - Сургут - Салехард». Финансироваться проект будет из федерального и регионального бюджета.