«Лада» сбила ребенка, который переходил дорогу на «зеленый»

ДТП с участием ребенка вновь случилось в Сургуте. В 18:50 на Дзержинского 25-летний водитель на «Ладе Ларгус», совершая поворот направо, сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Мальчик шел в сопровождении отца. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Еще один наезд на ребенка произошел на Набережной в Нижневартовском районе. Днем водитель «Шевроле Нива», так же поворачивая, сбил несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в жилой зоне. Восьмилетний мальчик получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано четыре аварии. Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять нетрезвых водителей, трех – за отказ от медицинского освидетельствования, двух – за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 23 водителя наказаны за выезд на «встречку»; лидирует, по-прежнему, нарушение правил перевозки детей: накануне из-за отсутствия детских кресел было оштрафовано сразу 46 водителей.