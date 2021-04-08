В Сургуте задержан рецидивист, который 30 лет находился в федеральном розыске

В Сургуте задержали преступника, который 30 лет находился в федеральном розыске. Правоохранителям он попался после того, как выстрелил в коллегу. Выяснилось, что злоумышленник много лет жил в городе по поддельным документам.

«Накануне в Сургутскую городскую больницу пришёл мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. О случившемся медики незамедлительно сообщили в полицию. Оперативники установили, что 31-летний потерпевший повздорил с коллегой по работе, в результате получил выстрел в живот из неустановленного оружия. После совершения преступления 66-летний злоумышленник скрылся, а раненый сургутянин самостоятельно добрался до медицинского учреждения», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Стражам порядка удалось установить место нахождения подозреваемого. Его задержали при поддержке гвардейцев.

«Гражданин планировал уехать из Сургута автомобильным транспортом. В ходе дальнейшего разбирательства в отделе полиции подлинность документов задержанного вызвала сомнения. Полицейские по отпечаткам пальцев мужчины установили его настоящие персональные данные. Около 30 лет он жил под чужим именем и фамилией, так как в ноябре 1991 года был объявлен в федеральный розыск за совершение вымогательства в городе Красноярске», - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник арестован. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, а также наказание за преступление 30-летней давности.