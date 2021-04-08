Сургутские дворы начнут ремонтировать в конце мая

В последней декаде мая в Сургуте должен начаться ремонт дворовых территорий. Такое поручение управляющим компаниям дал глава города Андрей Филатов во время объезда территории.

Напомним, в этом году в городе планируют привести в порядок 12 дворовых территорий. На это выделено 80 миллионов рублей.

«Сейчас УК проводят все необходимые конкурсные процедуры и уже к 1 мая определятся с подрядчиками. Городские власти сейчас активно работают над тем, чтобы увеличить объемы выделенных на благоустройство средств. До конца весны станет понятно, сколько ещё дворов удастся отремонтировать до конца года», - добавили в пресс-службе мэрии.