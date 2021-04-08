Сургутянин Илья Дружинин завоевал серебро на чемпионате России по плаванию и прошел в олимпийскую сборную

Сургутский пловец Илья Дружинин занял второе место на чемпионате России по плаванию в Казани и прошел в сборную, которая будет представлять страну в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщила глава окружной Федерации плавания и водного поло.

«Илья Дружинин серебряный призер Чемпионата России на дистанции 800 метров, вольный стиль. Выполнил отборочный норматив на Олимпийские игры. Желаю, чтобы твой Путь Воина состоял в основном из побед», – поздравила спортсмена президент Федерации плавания и водного поло Югры Оксана Веревка.