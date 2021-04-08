Сургутская психоневрологическая больница провела конкурс весенних детских рисунков

В ПНБ Сургута в рамках арт-терапии прошел конкурс детских рисунков. Юные горожане изобразили весну и ее предвестников – грачей, лужи, ландыши, пускание бумажного кораблика по первым ручейкам.

«Конкурс был направлен на эстетическое воспитание, выявление и поддержку талантливых детей, развитие навыков изобразительного искусства и вовлечение в занятие творчеством», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Посмотреть работы и помочь определить победителя можно в официальном сообществе «СКПНБ» во «ВКонтакте».